Barcelona foi eliminado na fase de grupos da Liga dos CampeõesPAU BARRENA / AFP

Publicado 31/10/2022 17:08

Já eliminado da Liga dos Campeões, o Barcelona cumprirá tabela na última rodada e buscará encerrar a participação de cabeça erguida. O time catalão visita o Viktoria Plzen, nesta terça-feira (1), às 17h, fora de casa, e tenta deixar de lado a frustração com a eliminação precoce.

Na entrevista coletiva da véspera da partida, o técnico Xavi Hernández negou que tenha abatimento no time e prometeu uma virada de chave ainda nesta temporada. Para o treinador espanhol, o Barça tem que insistir no projeto e que o sucesso é questão de tempo.

"Felizmente e infelizmente vivi o pior período da história do clube, de 2000 a 2003, e o melhor. Temos que insistir. Temos que acreditar. Não é momento para duvidar. Aconteceu comigo como jogador. Eu sou muito positivo. Estamos no caminho certo. Os títulos vão ser conquistados em 2023", disse Xavi.

O Barcelona é o terceiro colocado do Grupo C e garantiu vaga para disputar a Liga Europa no restante da temporada 2022/23. Será a segunda participação seguida do Barça na competição. Já no Campeonato Espanhol, o time catalão é o segundo colocado, com 31 (um a menos que o líder Real Madrid).

"Estou motivado mesmo em um amistoso. Eles estão no Barça. Eles são privilegiados. Eles estão no melhor clube do mundo. Eles devem mostrar que têm um lugar aqui. Estamos em uma situação que não esperávamos, mas este é um teste todos os dias", finalizou Xavi.