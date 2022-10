Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 31/10/2022 16:03

O extra-campo de Cristiano Ronaldo foi, mais uma vez, notícia na mídia internacional. Isso porque, no último domingo, antes do jogo contra o West Ham, o atacante ignorou o ex-companheiro de equipe Gary Neville, com quem dividiu os vestiários do Manchester United entre 2003 e 2009.

A situação ocorreu quando os jogadores dos Red Devils aqueciam no gramado do Old Trafford. Cristiano foi à beira do campo para cumprimentar os comentaristas da "Sky Sports". Assim, ele falou com Louis Saha, Jamie Redknapp e, logo em seguida, retornou para o aquecimento. Gary Neville, que estava ali, foi ignorado. Confira no vídeo abaixo:

Gary Neville getting aired by Cristiano Ronaldo... pic.twitter.com/UpKAmNjw1v — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2022

Vale lembrar que Gary Neville criticou Cristiano Ronaldo após o atacante ter sido suspenso do time por se recusar a entrar em campo na partida contra o Tottenham. Na ocasião, Nevile afirmou que o United se mostrava um time melhor sem Cristiano e disse que ele estava chegando ao fim da carreira.

Esta, aliás, não é a primeira vez que o português deixa de cumprimentar um ex-jogador após receber críticas. Jamie Carragher também foi ignorado na mesma situação após dizer que "provavelmente nenhum clube" queria contratar Cristiano. Curiosamente, naquela ocasião, Gary Neville estava na bancada da "Sky Sports" e recebeu os cumprimentos do atacante.