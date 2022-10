Reprodução/El Chiriguito - Ronald Araújo, do Barcelona, se envolveu em acidente com uma torcedora do clube

Publicado 31/10/2022 15:39

O zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, se envolveu em um acidente de carro com uma torcedora, nesta segunda-feira (31), na saída do centro de treinamento do clube. O jogador, que atendia os fãs dentro do carro, passou com o pneu por cima do pé de uma torcedora.

O canal espanhol "El Chiriguito" registrou as imagens no momento que o jogador uruguaio atinge o pé da torcedora. Segundo informações da imprensa local, Ronald Araújo e o Barcelona prestaram assistência médica à mulher logo após o acidente.

Ronald Araújo se recupera de uma lesão e é dúvida para a Copa do Mundo. O jogador não atua desde setembro, quando lesionou o tendão da coxa esquerda, e corre contra o tempo para ficar à disposição do Barcelona e da seleção do Uruguai.

O Barcelona é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 31 pontos (um a menos que o líder Real Madrid). O clube catalão volta a campo na próxima terça-feira (1), às 17h, contra o Viktoria Plzen, fora de casa, pela última rodada da Liga dos Campeões. O Barça já está eliminado da competição.