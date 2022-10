Stefano Pioli está no comando do Milan desde 2019 - Divulgação/AC Milan

Publicado 31/10/2022 15:35



O Milan fez a felicidade de sua torcida nesta segunda-feira (31) ao anunciar a renovação do contrato do treinador Stefano Pioli. O comandante extendeu seu vínculo até o ano de 2025, conforme anunciado nas redes sociais.

Em nota, o clube ressaltou o trabalho em conjunto do treinador com a diretoria do clube seguindo os valores e a história do clube da capital italiana.

"O MIlan tem o prazer de anunciar que Stefano Pioli renovou seu contrato até 30 de junho de 2025. Tendo iniciado este caminho virtuoso, que levou ao título da Serie A 2021/22. Milan e Stefano continuarão a trabalhar neste ambicioso projeto que reflete a história e os valores do clube", afirmou a nota.

No clube desde 2019, Pioli é o grande responsável pela reconstrução do Milan no cenário europeu nos últimos anos. Na última temporada, o treinador comandou a campanha do primeiro título da equipe no Campeonato Italiano desde 2011, encerrando um longo jejum de 10 anos.