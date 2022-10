Seleção francesa chega ao Catar para defender o título, conquistado em 2018, na Rússia - AFP

Seleção francesa chega ao Catar para defender o título, conquistado em 2018, na RússiaAFP

Publicado 31/10/2022 14:06

O meia Paul Pogba está fora da Copa do Mundo do Qatar, segundo o "Telefoot". Rafaela Pimenta, empresária do atleta, confirmou a informação nesta segunda-feira (31), um dia após a realização de exames de imagem por parte do meio-campista da seleção da França.

"Paul gostaria de retomar o mais rápido possível, mas ele deve ter paciência, trabalhar duro nestes tempos difíceis e dar o melhor de si para estar de volta em campo para os torcedores e sua equipe o mais rápido possível", disse a intermediária.

Ainda na pré-temporada, o atleta lesionou o joelho e precisou passar por uma cirurgia. Após retomar os treinamentos na Juventus, o meia teve uma lesão muscular e esta o deixou fora de combate por tempo indeterminado.



Com isso, Pogba é mais um nome que a França não poderá contar na Copa do Mundo. A equipe de Didier Deschamps já perdeu N'golo Kanté e corre contra o tempo para recuperar o goleiro Mike Maignan, do Milan.