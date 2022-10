Estádio Monumental Isidro Romero Carbo não ficou lotado na final da Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Estádio Monumental Isidro Romero Carbo não ficou lotado na final da LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/10/2022 13:40

Rio - A dificuldade de acesso a Guayaquil foi um problema para torcedores de Flamengo e Athletico-PR na final da Libertadores, no último sábado. Mesmo com o estádio Monumental Isidro Romero Carbo longe de ter ficado lotado, a Conmebol avaliou o evento como positivo, mas deseja uma sede mais "central" para a final de 2023. A informação é do portal "GOAL".

Para chegar a Guayaquil neste ano, torcedores de Flamengo e Athletico-PR precisaram encarar, no mínimo, 10 horas de viagem, já que não existem voos regulares do Brasil para a cidade. Além disso, os preços elevados também acabaram afastando o público.

Internamente, a entidade já admite que a decisão de 2023 precisa ser jogada em um local de mais fácil acesso do que Guayaquil. Até o momento, a principal interessada em receber a final é a Colômbia, com Barranquilla e Medellín no páreo. O Peru, que recebeu de última hora a final de 2019 por conta da situação política no Chile, também concorre. No Brasil, Porto Alegre e São Paulo também se colocaram à disposição.

A final da Libertadores de 2023 está marcada para o dia 11 de novembro. No entanto, segundo a Conmebol, a data ainda está sujeita à alterações.