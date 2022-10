Messi vive grande momento pelo PSG - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 31/10/2022 13:44

Clube do ex-jogador David Beckham, o Inter Miami, dos Estados Unidos, pretende contratar Lionel Messi após a Copa do Mundo. Segundo o portal 'The Athletic', a diretoria americana já teve conversas com o PSG e pretende voltar a negociar após a Copa do Mundo.

Entretanto, esse desejo do clube que disputa a Major League Soccer (MLS) não é fácil de se realizar. Afinal, Messi vive o seu melhor momento em Paris e o PSG deseja renovar o contrato, que termina em julho de 2023.



Além dos franceses, o Barcelona quer o retorno do craque argentino. Correndo por fora está o Inter Miami, que já demonstrou o desejo de contratá-lo em 2018.



Messi, que poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro de 2023, fez 12 gols e tem 13 assistências em 17 jogos do PSG na atual temporada.