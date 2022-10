Luiz Henrique apareceu na lista dos pré-convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo - CRISTINA QUICLER / AFP

Luiz Henrique apareceu na lista dos pré-convocados da seleção brasileira para a Copa do MundoCRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 31/10/2022 15:51

Rio - A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar ocorrerá em sete dias. Diante disso, muitos torcedores vivem a expectativa de saber quem serão os 26 jogadores convocados por Tite para o torneio. Nesta semana, a CBF enviou à Fifa a lista dos pré-convocados para a disputa do Mundial, e, embora a lista não tenha sido divulgada, uma das surpresas, segundo o portal "GE", foi o atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense, e que atualmente defende o Bétis, da Espanha.

Embora nunca tenha sido convocado para a seleção principal, Luiz Henrique pode aparecer como um suplente no Catar. Ou seja, caso algum jogador convocado se lesione, o ex-atacante do Fluminense pode ser chamado por Tite para a disputa do torneio. As trocas entre jogadores podem ser feitas até o dia 23 de novembro, véspera da estreia da seleção brasileira no Mundial, contra a Sérvia.

Além de Luiz Henrique, o nome de outros sete jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo também já foram conhecidos: André e Nino, do Fluminense, e Santos, Filipe Luís, Éverton Rbeiro, Pedro e Gabigol, do Flamengo.

A convocação de Tite para a Copa do Mundo do Catar será realizada na próxima segunda-feira (7), às 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Ao todo, 26 jogadores serão convocados para representar o Brasil no Mundial.