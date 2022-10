Luis Suárez conquistou um título em 17 jogos pelo Nacional - Dante Fernandez / AFP

Publicado 31/10/2022 15:57

Quase três meses após voltar a jogar pelo Nacional, do Uruguai, Luis Suárez despediu-se do clube no último domingo, na vitória por 4 a 1 sobre o Liverpool-URU. O contrato do atacante de 35 anos terminou com o fim do Campeonato Uruguaio, e o próximo destino deve ser os Estados Unidos, após a Copa do Mundo.

"Gratidão total ao torcedor pelo carinho desde que cheguei até hoje, que estou saindo. Eu vim por eles (torcedores), eu desfrutei com eles e acho que não tenho nada além de palavras de agradecimento e mostro isso em campo", afirmou o atacante.



Campeão do Campeonato Uruguaio, Suárez disputou 17 partidas pelo Nacional e marcou oito gols. "Eu me sinto feliz e orgulhoso por ter tomado a decisão certa, comemorar com nosso povo e família não tem preço", completou.



Um dos possíveis destinos do atacante na Major League Soccer (MLS) é o Los Angeles Galaxy.