José MourinhoReprodução/ Skysports

Publicado 31/10/2022 20:37

Buscando reforçar o elenco da Roma na próxima janela de transferências, o treinador José Mourinho já tem um nome em mente para compor o seu ataque. Trata-se de Memphis Depay, atacante do Barcelona. A informação é do "Calciomercato".

Duramente criticado pelos diretores do clube catalão por uma suposta falta de comprometimento com o Barcelona, Depay está na lista de pedidos de José Mourinho para reforçar o elenco da Roma. O site europeu afirma que o clube italiano, embora não seja o único, é o maior interessado.

Afastado dos treinos enquanto se recupera de uma lesão no bíceps, Depay está fora dos planos do clube e quase deixou o Barça na última janela de transferências. Ele tem contrato com o clube catalão até 2023.