Neymar ao lado de Jair Bolsonaro - Reprodução

Neymar ao lado de Jair BolsonaroReprodução

Publicado 31/10/2022 19:07

Alvo de diversas críticas de torcedores por conta do apoio incondicional que deu a reeleição Jair Bolsonaro, o atacante Neymar ainda não se manifestou após a derrota do seu candidato e "desapareceu" das redes sociais.



Até o início da tarde desta segunda-feira, no dia seguinte a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas, o jogador seguiu a postura do atual Presidente da República e não fez nenhuma manifestação sobre a derrota no pleito.

Vale lembrar que antes do segundo turno, um dia após postar um vídeo no qual agradecia o presidente por uma visita ao instituto que leva seu nome, no litoral sul paulista, Neymar postou um vídeo pedindo voto e dançando uma canção com os versos: “Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro”.

Além disso, também participou de um live em apoio a reeleição. Nela, o jogador afirmou que o apoio à reeleição era uma forma de retribuir pela ajuda fornecida no "pior momento" de sua vida. Apesar de não ter citado a qual ocasião se referia, Neymar disse que Bolsonaro foi o primeiro a se posicionar publicamente.

Aparentemente, o jogador brasileiro falava da acusação de que teria estuprado uma modelo em Paris, ainda em 2019. O caso em questão foi arquivado, meses após a denúncia, por conta da falta de provas.

Em sua última postagem antes do resultado da eleição. Neymar publicou duas fotos posando com a bandeira do Brasil. Na legenda, citou Deus. "Que seja feita a tua vontade, Deus", escreveu.

O jogador já havia declarado voto nas eleições de 2014 e 2018. Primeiro, em Aécio Neves (PSDB), e depois, em Jair Bolsonaro, que voltou a apoiar em 2022.

Irmã

Diferente do jogador, Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, utilizou o Instagram para falar da derrota de Jair Bolsonaro.

“Sou Bolsonaro, sim, não é segredo para ninguém minha opção nestas eleições. Mas, democraticamente, sempre respeitei a todos os que optaram pelo Lula. Apesar do resultado das eleições, minha opinião não vai mudar. Continuo achando que o melhor para o país seria a vitória de Bolsonaro”, explicou Rafaella.

Em seguida, a influencer recordou as críticas de Lula sobre uma suposta dívida do jogador que teria sido perdoada por Bolsonaro.

"Independentemente do que o presidente eleito disse recentemente da minha família, eu espero que ele pegue esse governo, que estava indo muito bem, e, de coração, que faça do Brasil um Brasil ainda mais maravilhoso. Juro que espero”, finalizou.