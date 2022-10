Brasileiros sairam derrotados na primeira rodada do IEM Rio Major 2022 - Radosław Makuch / HLTV

Brasileiros sairam derrotados na primeira rodada do IEM Rio Major 2022Radosław Makuch / HLTV

Publicado 31/10/2022 17:11

Rio - O primeiro dia do IEM Rio Major 2022, o campeonato mundial de CS:GO, começou com resultados ruins para as equipes brasileiras. Primeiro time nacional a entrar no servidor, a 00Nation dos bicampeões mundiais Coldzera e TACO foi derrotada por 16 a 3 para a Bad News Eagles, de Kosovo. Em seguida, foi a vez da FURIA jogar, e tomar uma virada impressionante para os alemães da BIG. Pouco depois, a Imperial de Fallen e Fer enfrentou a Vitality, e acabou não conseguindo superar o segundo melhor time do mundo, segundo o ranking da HLTV.

O grande destaque do primeiro dia do campeonato foi a torcida brasileira. Mais de três mil pessoas estiveram no RioCentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para acompanhar o primeiro campeonato mundial fora da Europa. O streamer Alexandre "Gaules" Borba comandou a festa com os torcedores.

Torcida brasileira lotou o Riocentro para acompanhar o primeiro dia do Campeonato Mundial de CS:GO Radosław Makuch / HLTV

00Nation x Bad News Eagles

O duelo da equipe de Taco, Coldzera, Dumau, Latto e TRY foi disputado no mapa Vertigo. A equipe brasileira começou jogando no lado terrorista, e não conseguiu encaixar rounds, indo para o intervalo perdendo de 12 a 3. Na volta, o time de Kosovo ganhou o round pistola e apenas administrou a partida, garantindo a vitória por 16 a 3.

O grande destaque do time da Bad News Eagles foi o entryfragger Rigon "rigoN" Gashi. Pelo lado brasileiro, o único estrangeiro da equipe, o argentino Santino "Try" Rigal foi quem mais se destacou.

BIG x FURIA

Equipe brasileira mais bem colocada no ranking da HLTV, a FURIA contou com uma grande novidade para este major. Por conta da punição aplicada ao treinador Nicholas "Guerri" Nogueira, a equipe das panteras optou por inovar. Com isto, o técnico da equipe durante o Mundial será André Akkari, CEO da organização e um dos maiores jogadores de poker da história.

Na estreia de Akkari como treinador, a FURIA teve a partida nas mãos, mas acabou tomando uma virada que surpreendeu a todos. No duelo, que também foi disputado no mapa da Vertigo, os brasileiros chegaram a abrir 13 a 3, mas não suportaram a pressão dos alemães, e tomaram a virada na prorrogação, revoltando muitos torcedores na arena nas redes sociais.

Pelo lado alemão, o grande destaque foi o awper Johannes "tabseN" Wodarz. Já pelos brasileiros, Kaike "KSCERATO" Cerato conseguiu vencer alguns clutches e foi o maior destaque da equipe na partida.

Imperial Sportsbet.io x Vitality

Equipe com maior torcida na arena, a Imperial dos bicampeões mundiais Fallen e Fer estreou enfrentando o atual segundo melhor time do planeta. No mapa Inferno, a equipe europeia (que conta com dois jogadores franceses, dois dinamarqueses e um israelense), começou doutrinando os brasileiros, e venceu a primeira metade por 13 a 2.

No retorno, a Imperial conseguiu encaixar alguns rounds, se destacando especialmente o capitão Gabriel "FalleN" Toledo e o rifler Marcelo "chelo" Cespedes. No entanto, não foi o suficiente para superar a equipe do francês Mathieu "ZywOo" Herbaut, eleito segundo melhor jogador do mundo em 2021.

Próximas partidas

As equipes brasileiras voltam aos palcos do Riocentro ainda nesta segunda-feira (31). FURIA e 00Nation irão se enfrentar, no primeiro confronto direto envolvendo equipes nacionais. Já a Imperial duelará contra a 9z Team, que conta com dois jogadores uruguaios, um chileno, um argentino e um brasileiro, além do treinador paulista Rafael "Zakk" Fernandes. Os horários dos confrontos ainda serão definidos.