Neuer se recuperou de lesão e não deve ser problema para a Alemanha na Copa do Mundo de 2022AFP

Publicado 31/10/2022 16:14

Em recuperação de lesão, o goleiro Manuel Neuer participou do treino do Bayern de Munique nesta segunda-feira. O jogador, que está afastado há mais de 20 dias por uma contusão no ombro direito, deverá retornar ao campo no próximo sábado, contra o Hertha Berlin, pelo Campeonato Alemão, o que causa alívio ao time e a seleção alemã.

Apesar de não ter apresentado problemas durante ou depois das atividades, o goleiro ainda será poupado no jogo diante da Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira. O substituto durante todo esse tempo está sendo Sven Ulreich.

Em entrevista coletiva, o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann pediu calma dos torcedores quanto à lesão de Neuer. Com a melhora, o goleiro também tranquiliza a Seleção da Alemanha para a Copa do Mundo. "A nação pode ir para a cama com paz de espírito", disse o treinador.

Caso retorne aos gramados, a previsão da comissão técnica do Bayern é que Neuer faria três jogos pelo clube antes de se apresentar à Seleção para a disputa do Mundial. A estreia do país está marcada para o dia 23 de novembro contra o Japão, no estádio Internacional Khalifa.