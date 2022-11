O jogador Mayke, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Botafogo FR, durante partida válida pela vigésima nona rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Engenhão. (Foto: Cesar Greco) - CESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 02/11/2022 17:59 | Atualizado 02/11/2022 23:29

Rio - Sem entrar em campo, o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro pela 11ª vez em sua história. Em jogo da 35ª rodada, o Internacional foi derrotado pelo América-MG, em Belo Horizonte, por 1 a 0. Com o resultado, o Verdão, antes mesmo de golear por 4 a 0 o Fortaleza, com gols de Rony (2), Dudu e Endrick, no Allianz Parque, fez a festa antecipada.

Com 64 pontos, o Colorado só poderá chegar aos 73 pontos nos próximos três jogos que terá pela frente no Brasileiro. O Verdão foi aos 77 pontos e, na pior das hipóteses, ficará a um ponto de distância do vice.

O título do Brasileiro é mais uma conquista de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. No clube paulista desde 2020, o português já havia sido campeão da Libertadores (em duas oportunidades), da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Paulistão.