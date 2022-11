Mbappé foi destaque de vitória do PSG - AFP

Mbappé foi destaque de vitória do PSGAFP

Publicado 02/11/2022 18:59

França - Mesmo sem Neymar, suspenso, o PSG voltou a vencer e encerrou a sua participação na fase de grupos da Liga dos Campeões com mais três pontos. Em Turim, a equipe francesa levou a melhor sobre a Juventus e venceu por 2 a 1. Apesar da vitória, o clube de Paris ficou na segunda colocação no grupo H.

Atuando fora de casa, o PSG abriu o placar aos 12 minutos. Mbappé arrancou se livrou de Banucci, Gatti e finalizou sem chances de defesa para Szczesny, fazendo um belíssimo gol. A Juventus, porém, empatou ainda no primeiro tempo. Após levantamento, Cuadrado desviou e Bonucci deixou tudo igual.

No segundo tempo, o PSG buscou a vitória. Aos 23 minutos, Mbappé deu belo passe para Nuno Mendes, o jogador se aproveitou de bobeira de Cuadrado e apareceu para dar números finais ao confronto em Turim, confirmando a vitória dos visitantes.

O PSG encerrou sua participação na fase de grupos da Liga dos Campeões com 14 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates. Porém, por conta do saldo de gols, o Benfica, que goleou o Maccabi Haifa por 6 a 1, terminou em primeiro lugar do grupo. Os lusitanos também fizeram 14 pontos. Os italianos e os israelitas foram eliminados.