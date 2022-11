Vini Jr. marcou um dos gols do Real Madrid na goleada sobre o Celtic por 5 a 1, na Liga dos Campeões - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 02/11/2022 17:26

Com gols de Vini Jr. e Rodrygo, o Real Madrid goleou o Celtic, da Escócia, por 5 a 1, nesta quarta-feira (2), na capital espanhola, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Modric, Valverde e Asensio completaram o placar dos espanhóis, enquanto Jota descontou. Com a vitória, o atual campeão europeu assegurou a liderança do Grupo F.

O Real Madrid se recuperou da derrota para o Leipzig, da Alemanha, na rodada anterior, e confirmou a liderança do grupo. Com a vitória, o time espanhol terminou a fase com 13 pontos e em primeiro lugar, seguido pelos alemães, com 12. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ficou em terceiro com seis e disputará a Liga Europa.

O JOGO

O Real Madrid teve o controle da partida desde o início. Com muita velocidade pelos lados com Vini Jr., Rodrygo e Asensio, o time espanhol encontrava espaços. O primeiro tempo foi marcado por três pênaltis assinalados pela arbitragem. Modric e Rodrygo converteram as cobranças dos espanhóis, enquanto os escoceses perderam sua tentativa com Juranovic, que parou em Courtois.

Na etapa final, o Real Madrid voltou em ritmo alucinante e marcou duas vezes nos primeiros 15 minutos, com Asensio e Vini Jr. Com o jogo controlado e a goleada estabelecida, o time administrou o resultado, mas ainda deu tempo de marcar o quinto, com Valverde - que deu assistência para Vini Jr. anteriormente. O Celtic descontou aos 38, em cobrança de falta de Jota, mas já era tarde.