Valerie Loureda - Reprodução / Instagram

Valerie LouredaReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2022 16:57

Rio - A lutadora de MMA, Valerie Loureda, inovou em um dos treinamentos desta semana. Ela entrou no ring fantasiada da personagem "Lola", do desenho animado Looney Tunes. E a escolha da roupa por pouco não traiu a cubano-americana. Em uma das imagens, Valerie quase mostrou demais.

A escolha da lutadora teve a ver com o Halloween comemorado nos Estados Unidos no começo da atual semana. Valerie Loureda, de 24 anos, é estrela do WWE, e faz muito sucesso no Instagram. No total, a atleta tem mais de 1 milhão de seguidores.