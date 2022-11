Lionel Messi em ação pelo PSG - AFP

Publicado 02/11/2022 13:37

O futuro de Lionel Messi segue sendo assunto de grande relevância no futebol europeu. De acordo com o jornal francês "L’Équipe", o craque argentino disse aos empresários responsáveis por sua carreira que só deixará o Paris Saint-Germain após conquistar um grande título.

O contrato de Messi com o PSG vai até o fim da temporada, em junho de 2023. A diretoria já planeja renovar o vínculo do argentino e prepara uma oferta para apresentar antes mesmo da Copa do Mundo.

No fim de outubro, o jornal "The Athletic" publicou que o Inter Miami, dos Estados Unidos, estaria em conversas avançadas pela contratação do astro. Messi, no entanto, já teria indicado que tomará uma decisão apenas após o Mundial do Catar.

Após um primeiro ano sem brilho, Messi vem ganhando destaque na atual temporada. Até o momento, o craque soma 12 gols e 13 assistências em 17 partidas disputadas pelo PSG.