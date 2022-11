Manuel Neuer é um dos melhores goleiros do mundo e defende o Bayern de Munique - AFP

Manuel Neuer é um dos melhores goleiros do mundo e defende o Bayern de MuniqueAFP

Publicado 02/11/2022 12:02

Goleiro do Bayern de Munique e da seleção alemã, Manuel Neuer revelou nesta quarta-feira (2) uma luta recente contra o câncer de pele. O jogador ainda não tinha tratado do assunto publicamente e utilizou as redes sociais para falar sobre o tema ao lado de outra atleta.

Em publicação no Instagram, Neuer utilizou o espaço para destacar a importância dos cuidados com a pele e anunciar o lançamento de uma linha de produtos em parceira com sua compatriota tenista Angelique Kerper.

"Nós dois temos uma história pessoal com doenças de pele. No caso de Angelique, foi hiperpigmentação por causa do sol, e, no meu caso, câncer de pele em meu rosto, o que já fez com que eu operasse três vezes", disse o goleiro.

Neuer está na fase final de recuperação após uma lesão no ombro, que o tirou do jogo da última terça-feira contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. O arqueiro, no entanto, não preocupa para o Mundial do Catar.



A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo de 2022, ao lado de Costa Rica, Espanha e Japão. A estreia no torneio será no dia 23 de novembro, contra o Japão, no estádio Internacional Khalifa.