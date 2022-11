Gaviões da Fiel desfez bloqueios e retirou faixas antidemocráticas no caminho rumo ao Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 02/11/2022 16:26

Rio - A caminho do Maracanã, a torcida organizada Gaviões da Fiel, do Corinthians, precisou superar barreiras no caminho ao Rio de Janeiro. Os torcedores desfizeram os bloqueios dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), que protestam contra a vitória de Lula (PT) no último domingo (30), segundo turno da eleição presidencial.

A caravana da Gaviões da Fiel pegou a rodovia Presidente Dutra durante a madrugada desta quarta-feira (2). No caminho, furaram bloqueios, dispersaram manifestantes e retiraram faixas antidemocráticas que apoiavam uma intervenção militar para impedir a posse de Lula (PT) em 2023. Antes, cenário parecido ocorreu na Marginal Tietê, em São Paulo.

A Gaviões da Fiel não foi a única torcida organizada que precisou desfazer bloqueios nas rodovias nas últimas horas. A Galoucura, do Atlético-MG, também as barreiras no caminho para São Paulo, nesta última terça-feira (1), na BR-381 que liga Minas Gerais e São Paulo. A Império Alviverde, do Coritiba, a Mancha Verde, do Palmeiras, e a Força Jovem, do Vasco, também desobstruíram as estradas.

Entenda os protestos

Após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT) no segundo turno das eleições, caminheiros bloquearam diversas rodovias pelo Brasil. Em ato antidemocrático, os manifestantes não aceitam o resultado das urnas, alegam fraude e pedem uma intervenção militar para impedir a posse do petista em 2023. Os bloqueios de rodovias já estão no terceiro dia.

Na terça-feira (1), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os governadores devem agir para liberar as vias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 167 pontos estavam com vias federais obstruídas na manhã desta quarta. O total é menor que o registrado no início da manhã de terça, quando eram 271 pontos de retenção. A PRF afirma que já desfez mais de 560 manifestações.

A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) se posicionou contra os atos e solicitou ações imediatas, que foram aceitas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes. Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais de todo o Brasil defendem o respeito ao resultado das eleições.