Rayssa Leal conquistou o Super Crown 2022 Mauro PIMENTEL / AFP

Publicado 06/11/2022 12:39

Rio - Com emoção até a última manobra, Rayssa Leal conquistou o título mundial da Street League pela primeira vez na carreira. A maranhense, de 14 anos, faturou o Super Crown de 2022, no Rio de Janeiro, neste domingo (6), e encerrou uma temporada perfeita após vencer todas as etapas da modalidade.

"Estou super feliz de ganhar o mundial e de ganhar em casa. Com certeza todo mundo me ajudou muito e eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo agora", disse a campeã do mundo.

Mas a caminhada rumo ao título não foi fácil. Vice-campeã mundial em 2021, Rayssa chegou carregando o favoritismo após vencer todas as etapas da temporada. A fadinha começou a disputa com uma boa primeira volta, onde recebeu nota 6.7, mas sentiu uma tensão respiratória que a fez interromper a segunda volta.

Apesar do susto, Rayssa se recuperou e seguiu em frente. Na fase de manobras, mostrou que estava bem para disputar o título após tirar uma nota 7. Na segunda, tentou uma manobra mais difícil e errou. Na terceira, fez uma jogada de segurança e conseguiu uma nota suficiente para classificar, mesmo com o erro na última tentativa.

Rayssa se classificou entre as quatro melhores, mas ocupava o terceiro lugar e precisaria superar as japoneses Nakayama e Nishiya, rivais em Tóquio 2020. Rayssa errou a primeira manobra extra, assim como as adversárias, mas na segunda conseguiu uma incrível nota 7.4 e assumiu a liderança. Nakayama, diferentemente da compatriota, acertou a segunda, mas não conseguiu alcançar a brasileira.