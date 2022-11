Arsenal venceu o Chelsea em Stamford Bridge e segue na liderança da Premier League - Divulgação/Arsenal

Publicado 06/11/2022 13:09

No clássico de Londres realizado neste domingo (6), em Stamford Bridge, o Arsenal derrotou o Chelsea por 1 a 0 pela Premier League. Com o resultado, a equipe de Mikel Arteta reassumiu a liderança da competição, com 34 pontos.

A partida foi marcada por superioridade dos Gunners, que, desde a primeira etapa, apostavam no alto volume de jogo no campo de ataque. Ao todo, foram 14 finalizações do Arsenal contra apenas cinco do Chelsea, além de 57% de posse de bola para o lado vermelho do derby.

O único gol da partida saiu aos 16 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio pela direita, Saka cobrou com veneno, a bola passou por todo mundo e Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro, completou para o fundo da rede.

Os rivais agora se concentram para seus compromissos pela Copa da Liga Inglesa. O Arsenal volta a campo na próxima quarta-feira (9), contra o Brighton, enquanto Chelsea vai para mais um clássico, desta vez com o Manchester City.