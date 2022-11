Neymar comandou o PSG na vitória sobre o Lorient por 2 a 1 - GUILLAUME SOUVANT / AFP

Publicado 06/11/2022 14:31

Com atuação inspirada de Neymar, o Paris Saint-Germain venceu o Lorient por 2 a 1, neste domingo (6), fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O craque brasileiro abriu o placar e deu assistência para Danilo marcar o gol da vitória dos líderes da competição.

Neymar chegou a 11 gols no Campeonato Francês e assumiu a artilharia. Na temporada 2022/23, o craque brasileiro soma 15 gols e 12 assistências, e balançou a rede em todas as competições que disputou. Foi o quarto jogo seguido que o camisa 10 marcou pelo PSG.

O JOGO

Sem Messi, o PSG foi liderado por Neymar e não demorou muito tempo para abrir o placar. O camisa 10 aproveitou uma falha do goleiro do Lorient para marcar. Na jogada, o craque brasileiro driblou o zagueiro e também o arqueiro adversário, antes de estufar as redes.

Apesar do gol no início, o PSG teve uma atuação sem brilho. Mbappé, por exemplo, pouco contribuiu. Já o jovem Ekitiké, escolhido para substituir Messi, desperdiçou chances. O Lorient, por sua vez, aproveitou para empatar no início da etapa final, com Moffi, aos oito minutos.

O líder do Campeonato Francês parecia que tropeçaria, mas Neymar - que era um dos poucos em campo em um dia inspirado - não permitiu. Aos 35 minutos, o camisa 10 cobrou escanteio na medida para Danilo marcar o gol da vitória.

Com a vitória, o PSG chegou aos 38 pontos e abriu cinco de vantagem para o segundo colocado Lens. O time parisiense volta a campo somente no próximo domingo, dia 13, contra o Auxerre, às 9h, no Parque dos Príncipes, no último compromisso antes da Copa do Mundo.