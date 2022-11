Ava White é lutadora e tem feito sucesso no OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2022 15:30 | Atualizado 06/11/2022 15:31

Rio - A lutadora Ava White faz muito sucesso no MMA e também no OnlyFans. Recentemente, ela escreveu uma biografia e resolveu filosofar sobre as formas em que tira o seu sustento. "Eu tiro fotos quentes e bato nas pessoas para ganhar a vida", escreveu.

Ana iniciou sua carreira na luta há dois anos. Apesar de não ter muito tempo de carreira, a lutadora já impressiona fãs e eventos de luta livre com suas habilidades. Atualmente, ela compete pelo Pro Wrestling Chaos, um evento de MMA que acontece no Reino Unido.