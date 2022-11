Philippe Coutinho - Divulgação / Aston Villa

Publicado 06/11/2022 16:30

Rio - Um dos possíveis nomes da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022, Philippe Coutinho não terá condições físicas de ser chamado por Tite. De acordo com informações do portal da "TNT Sports", o apoiador do Aston Villa sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora da competição.

De acordo com o site, a lesão faz com que Coutinho só tenha condições de voltar aos treinos em seis semanas. Como a Copa do Mundo terminar em pouco mais de um mês, o meia não terá condições de fazer parte da delegação brasileira.

A convocação de Philippe Coutinho, de 30 anos, para a Copa do Mundo não era certa. O jogador, inclusive, não fez parte da última lista de Tite para amistosos da seleção brasileira. O meia não vinha em boa fase pelo Aston Villa e seu último jogo foi contra o Newcastle, no último dia 29. Ele entrou no segundo tempo na goleada sofrida pela sua equipe por 4 a 0.

Coutinho foi titular da Seleção na última Copa do Mundo, disputada na Alemanha. Na época, o meia vinha em alta e era considerado um dos melhores da posição no mundo. Ele teve bastante destaque, marcando dois gols nos cinco jogos do Brasil na competição.