PSG derrotou o Lorient pelo Campeonato FrancêsJean-Francois Monier/AFP

Publicado 06/11/2022 16:24

Neymar brilhou na vitória do Paris Saint-Germain diante do Lorient, por 2 a 1, com um gol e uma assistência. A grande partida do brasileiro lhe rendeu elogios da imprensa francesa. Segundo o jornal "L'Équipe", o camisa 10 esteve entre os melhores jogadores da equipe e recebeu uma nota sete.



"É ele quem pressiona Mvogo (goleiro do Lorient) para perder a bola, é ele quem conclui a ação abrindo o placar com serenidade e quem coloca a bola na cabeça de Danilo (autor do 2º gol do PSG). Ele poderia ter tido outra assistência caso Ekitike tivesse mais sucesso (em uma finalização no primeiro tempo). O brasileiro não teve sucesso em tudo, nem sempre fez as escolhas certas, mas ainda era o atacante parisiense mais perigoso", destaca trecho publicado pelo periódico.

O astro da Seleção Brasileira soma 11 gols no Campeonato Francês e igualou Kylian Mbappé na artilharia. A atuação do atleta também foi elogiada pelo técnico Christophe Galtier.



"Neymar joga pela equipe. Talvez seja o melhor Neymar que vimos no PSG", destacou o comandante aos microfones da "Prime Video".



O Paris Saint-Germain volta aos gramados no próximo domingo para encarar o Auxerre antes da pausa no Campeonato Francês por conta do início da Copa do Mundo. É mais uma chance de Neymar ampliar seus números após um excelente início de temporada.