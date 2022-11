Pablo Marí - Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2022 17:30

Rio - Após ter sido esfaqueado na Itália no último dia 27 de outubro, Pablo Marí, zagueiro do Monza, retornou ao cenário do futebol e acompanhou a vitória de sua equipe sobre o Verona pelo Campeonato Italiano.



"Muito grato pelo carinho recebido nesses dias. Obrigado, Monza", disse o defensor em suas redes sociais, onde aparece com uma tipoia por conta de sua recuperação.



Até o duro golpe sofrido durante um momento de lazer, Pablo Marí vinha sendo titular absoluto na equipe de Raffaele Palladino. O atleta participou de oito partidas do Campeonato Italiano e anotou um gol na vitória sobre o Spezia.



Na Serie A, o Monza luta pela permanência na elite do futebol italiano. A equipe ocupa apenas a 15ª colocação na tabela da classificação com 13 pontos somados após 13 rodadas disputadas.

