Ronaldo Fenômeno, ex-jogador e acionista do Cruzeiro - Thomas Santos/Staff Images

Publicado 07/11/2022 19:34

Rio - Ronaldo Fenômeno analisou a convocação do Tite, feita nesta segunda-feira, para a Copa do Mundo. Em seu canal na Twitch, o ex-atacante minimizou a ausência de Gabigol e afirmou que levaria Endrick, joia do Palmeiras de apenas 16 anos.

"A galera está comentando, reclamando da ausência do Gabigol, mas se fosse para levar um atacante a mais, para fazer parte, com poucas opções para atuar, eu levaria o Endrick. É um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional. Para ele seria uma experiência sensacional, para o futuro da seleção brasileira", disse o Fenômeno.

Ronaldo disse ter sentido falta de jovens na seleção brasileira nas últimas Copas e citou seu próprio exemplo, sendo convocado em 1994, com apenas 17 anos.

"É uma coisa que eu sinto falta na Seleção. Em 2010, o Dunga não levou o Neymar mesmo com o Brasil inteiro pedindo. Em 1994, o Parreira me levou. Em 2002, o Felipão levou o Kaká. Caberia um planejamento de futuro para o Endrick fazer parte desta convocação", lamentou.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, contra a Sérvia, às 16h. Suíça e Camarões completam o grupo da Seleção.