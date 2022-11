Coutinho ficou de fora da Copa do Mundo devido a lesão - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 18:10

Com a convocação oficial para a Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira está pronta para a disputa do hexacampeonato no Catar, em dezembro. Com a lista, diversos internautas voltaram a fazer a eterna comparação entre os jogadores da lista oficial e que estão no álbum de figurinhas.

Mantendo a escrita de errar a lista de convocações por ter o papel de antecipar na missão de tentar adivinhar por lançar o álbum meses antes da convocação oficial. Desta vez, a Panini acabou errando apenas um nome: o meia Philippe Coutinho, que acabou se lesionando nesta semana e ficou de fora da lista final.

Confira as comparações entre os jogadores que estão no álbum e os que foram convocados:

Álbum: Alisson, Ederson, Alex Sandro, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Philipe Coutinho, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Gabriel Jesus, Neymar Jr., Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.

Lista oficial: Alisson, Ederson, Weverton, Daniel Alves, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Éder Militão, Bremer, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fred, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Lucas Paquetá, Antony, Neymar, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Pedro, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Vinícius Júnior.