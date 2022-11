Daniel Alves - Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Rio - Nome mais polêmico da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Daniel Alves se manifestou pela primeira vez sobre sua ida ao Catar. O lateral ignorou as críticas à sua convocação e vibrou com uma nova oportunidade de disputar o Mundial, já que ficou fora em 2018 por lesão.

"Hoje é dia de vitória. Estou muito feliz, receber essa notícia me enche de orgulho e satisfação. Quatro anos atrás, estávamos na mesma situação e acabei por uma lesão grave ficando de fora. As lágrimas naquele dia eram de tristeza e hoje são de alegria. Por isso, a frase clichê "nunca desista dos seus sonhos" é real e estou aqui para comprovar isso", disse Dani.

"Não estamos aqui para agradar todo mundo, nem é meu objetivo. Estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na nossa entrega , na dedicação, no amor que sentimos por esse esporte, por vestir essa camisa, poder lograr grandes coisas com essa camisa", completou.

A convocação de Daniel Alves foi motivo de questionamentos por conta da temporada ruim do brasileiro no Pumas-MEX. O lateral disputou apenas 12 jogos e foi muito criticado no México. Além disso, atualmente o jogador está tendo que treinar no Barcelona B.