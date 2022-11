Neymar disputará a sua terceira Copa do Mundo - AFP

Neymar disputará a sua terceira Copa do MundoAFP

Publicado 07/11/2022 16:06

Rio - Um dos maiores nomes do futebol mundial, Neymar disputará a Copa do Mundo pela terceira vez na carreira. O camisa 10 do Paris Saint-Germain foi convocado nesta segunda-feira (7) pelo técnico Tite e estará no Mundial do Catar, a partir do dia 20 de novembro. O astro é a principal esperança dos brasileiros para conquistar o tão sonhado hexa.

Neymar disputou as Copas do Mundo em 2014 e 2018. No Mundial da Rússia, o astro brasileiro sofreu com as lesões durante o ciclo e não encantou. Desta vez, no entanto, está recuperado dos problemas físicos que o atormentaram nos últimos anos e chega em grande fase. O camisa 10 do PSG e da Seleção assistiu a convocação ao lado do filho e da família.

"Sentimento inexplicável. Convocado para a missão hexa. Chegou a hora", escreveu o craque brasileiro nas redes sociais.

Na temporada 2022/23, Neymar soma 15 gols e 12 assistências pelo PSG. O camisa 10 marcou gols em todas as competições que disputou. Apesar dos problemas de vestiário com o companheiro francês Kylian Mbappé, o brasileiro tem correspondido dentro de campo. No último domingo (6), foi decisivo para a vitória da sua equipe sobre o Loriente, com um gol e um passe.

Na história das Copas, Neymar soma dez partidas, seis gols e duas assistências. Em 2014, foi semifinalista, mas não entrou em campo na semifinal contra a Alemanha em razão de uma lesão na coluna, sofrida nas quartas de final contra a Colômbia. Já em 2018, chegou nas quartas, mas não evitou a eliminação para a Bélgica.

A Copa do Mundo de 2022 começa no dia 20. O Brasil está no Grupo G e estreia no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, em Lusail. Já os jogos contra Suíça e Camarões será nos dias 28 e 2/12, respectivamente. A delegação brasileira se apresenta em Turim, na Itália, no dia 14, e viaja no dia 19 para Doha, no Catar.