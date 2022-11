Tite definiu os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 14:21

Rio - A lista de jogadores convocados por Tite para a Copa do Mundo Catar não apresentou grandes surpresas. Com as presenças de Daniel Alves, do Pumas, e de Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo, foram levantadas questões sobre outros grandes nomes que acabaram ficando fora da lista.

São os casos de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, Roberto Firmino, atacante do Liverpool, e Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo.

Sobre o tema, Tite fez questão de destacar como a tomada de decisão para chamar os 26 jogadores para o Mundial carrega enorme responsabilidade, além de ressaltar questões individuais que pesam nas definições.

"Uma vez me perguntaram qual conselho eu dava nessas situações. Vocês tem noção e sentem como a comissão técnica e eu reagimos. É aquilo de quem presta atenção, quem conseguimos mais contato, quem o departamento médico vai e consegue pegar. Escolhas. Elas te trazem este peso de deixar alguém fora", destacou o técnico.

Confira a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo:

GOLEIROS:

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras



LATERAIS:

Danilo - Juventus

Alex Sandro - Juventus

Alex Telles - Sevilla

Daniel Alves - Pumas



ZAGUEIROS:

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - Chelsea

Éder Militão - Real Madrid

Bremer - Juventus



MEIAS:

Casemiro - Manchester United

Fabinho - Liverpool

Fred - Manchester United

Bruno Guimarães - Newcastle

Everton Ribeiro - Flamengo

Lucas Paquetá - West Ham



ATACANTES:

Neymar -PSG

Vini Jr - Real Madrid

Gabriel Jesus - Arsenal

Richarlison - Tottenham

Raphinha - Barcelona

Antony - Manchester United

Rodrigo - Real Madrid

Gabriel Martinelli - Arsenal

Pedro - Flamengo