Daniel Alves e Thiago Silva disputarão mais uma Copa pelo Brasil - Juan MABROMATA/AFP

Publicado 07/11/2022 13:40 | Atualizado 07/11/2022 13:44

Rio - Daniel Alves e Thiago Silva entraram para história ao serem convocado pelo técnico Tite, na tarde desta segunda-feira, para a Copa do Mundo do Catar. Com 39 e 38 anos, respectivamente, o lateral e o zagueiro se tornaram os jogadores mais velhos a serem chamados pela seleção brasileira para a disputa de um Mundial.



Antes de Daniel e Thiago, a marca pertencia a dois grandes nomes do futebol brasileiro: Djalma Santos e Nilton Santos. O histórico lateral-direito tinha 37 anos quando disputou a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, enquanto o ídolo do Botafogo possuía a mesma idade quando foi chamado para representar o Brasil no Mundial de 1962, no Chile.



Thiago Silva está a caminho de sua quarta Copa do Mundo. O jogador foi reserva na África do Sul, em 2010, e assumiu a liderança da seleção brasileira nas duas Copas seguintes. Já Daniel Alves vai para seu terceiro Mundial. O lateral esteve em 2010 e 2014 e era dado como presença certa na Copa da Rússia, mas se lesionou semanas antes da convocação e acabou ficando de fora.



O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, contra a Sérvia, às 16h. Suíça e Camarões completam o grupo da Seleção.