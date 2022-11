Gabriel Martinelli - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Gabriel MartinelliFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 18:49

O atacante Gabriel Martinelli não escondeu a felicidade pela convocação para a Copa do Mundo do Catar. Nas redes sociais, o atacante do Arsenal comemorou a oportunidade de defender o Brasil no Mundial e também mandou uma mensagem para os torcedores.

"Nunca desista dos seus sonhos. Um momento de orgulho para mim e minha família, pois tenho a chance de representar meu país em uma Copa do Mundo. CATAR 2022!!", escreveu Martinelli.

Vale lembrar que o atacante foi chamado para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez neste ano, na segunda Data FIFA de 2022. Ele voltou a aparecer na lista seguinte, mas não foi convocado para a última Data FIFA antes da Copa.

Ainda assim, ele garantiu vaga no Mundial do Catar. Cabe destacar, inclusive, que Martinelli é um dos responsáveis pela ótima fase do Arsenal, que lidera o Campeonato Inglês, com 34 pontos e apenas uma derrota.

Em tempo: o Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia da Seleção acontece no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia no Lusail Stadium.