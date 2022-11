Neto - Reprodução

Neto

Publicado 07/11/2022 17:39

Apresentador da Band, Neto detonou a convocação de Daniel Alves para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar. O veterano de 39 anos, que não vem participando de jogos oficiais, se tornou o assunto mais comentado do Brasil após ter o nome citado por Tite.

Uma vergonha a convocação do Tite. A CBF é essa palhaçada aí. O Daniel Alves estar na Copa do Mundo é um desrespeito com o futebol brasileiro. — Craque Neto 10 (@10neto) November 7, 2022 "Uma vergonha a convocação do Tite. A CBF é essa palhaçada aí. O Daniel Alves estar na Copa do Mundo é um desrespeito com o futebol brasileiro", detonou o ex-jogador do Corinthians e da Seleção.

Aos 39 anos, Dani Alves disputará a sua terceira Copa do Mundo. O lateral-direito esteve presente nas Copas de 2010 e 2014. Na última edição do torneio, o jogador foi cortado por ter sofrido lesão no ligamento do joelho a cerca de três meses do torneio



O atleta do Pumas é o jogador mais vitorioso da história do futebol, tendo conquistado cinco títulos pela Seleção Brasileira, incluindo a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.



Os jogadores chamados se apresentaram no dia 14 de novembro, em Turim, na Itália, onde a Seleção Brasileira vai treinar por cinco dias, no CT da Juventus, antes de viajar para o Qatar (dia 19 deste mês). A comissão técnica chega na cidade italiana entre os dias 12 e 13.



A Seleção estreia na Copa no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, depois enfrenta a Suíça, no dia 28, às 13h. Para encerrar a participação no Grupo G, ela duela com Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.