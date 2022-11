Lewis Hamilton recebe do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o título de cidadão honorário do Brasil - Reprodução de vídeo

Publicado 07/11/2022 16:12 | Atualizado 07/11/2022 16:16

Em sessão solene na tarde desta segunda-feira (7), Lewis Hamilton recebeu das mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) o título de cidadão honorário do Brasil. O piloto inglês, da Mercedes, foi homenageado graças a um projeto de autoria do deputado André Figueiredo (PDT-CE).



Para a cerimônia, Hamilton convidou influenciadores e nomes do movimento negro do Brasil. Eledisse 'boa tarde' em português e se mostrou muito emocionado com a homenagem.

"Não consigo explicar esse amor que vocês mostram todos esses anos a mim. Não sabia o que esperar, mas ver todos vocês me trouxe uma energia maravilhosa. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Agora posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil", disse o heptacampeão do mundo em um breve discurso.



Durante a cerimônia, Arthur Lira lembrou a decisão polêmica da direção de prova em Abu Dhabi, que tirou retardatários da frente de Max Verstappen e permitiu ao holandês ultrapassar Hamilton na última volta, e conquistar o título, tirando do inglês a chance do octacampeonato, em 2021. O político, inclusive, citou o Flamengo.



"Hamilton, o sentimento dos seus fãs é o mesmo dos flamenguistas, nós somos garfados em algum momento. Os títulos são realmente sete, mas no coração dos fãs são oito", disse Arthur Lira.



A homenagem com o título de cidadão honorário foi motivada após Hamilton vencer o GP São Paulo de Fórmula 1 em 2021 e dar a volta da vitória com uma bandeira do Brasil no carro.



"Não podemos falar de bandeiras sem falar do Grande Prêmio do Brasil de 2021. Em 14 de novembro o mundo e os brasileiros assistiram extasiados o campeão erguer a bandeira do Brasil, 30 anos após Ayrton Senna fazer isso. Todos pudemos ver novamente o verde a amarelo simbolizando esta grande nação. Pudemos sentir o espírito vitorioso de um povo para qual nada é impossível", disse Arthur Lira.