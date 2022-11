Gabriel Jesus comemorando seu segundo gol contra o Leicester - ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 07/11/2022 15:24

Rio - O técnico Tite divulgou nesta segunda-feira (7) a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022. Dos nomes chamados pelo treinador, 12 atuam no futebol inglês, sendo todos titulares e com destaque em seus clubes.

O maior domínio está no meio-campo. Dos seis nomes convocados por Tite, cinco atuam no futebol inglês. A exceção é o meia Everton Ribeiro, do Flamengo. Outros quatro nomes estão no ataque. Já a defesa, levando em consideração os jogadores de linha, é o setor com menos jogadores que jogam na Inglaterra.

Entre os clubes ingleses, o Manchester United foi o que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Ao todo, foram três: os volantes Casemiro e Fred, e o atacante Antony. O Liverpool e o Arsenal, com dois cada, aparecem logo em seguida. Manchester City, Chelsea, West Ham, Newcastle e Tottenham tiveram um cada.

A lista ainda poderia ter mais nomes que atuam no futebol inglês, mas que ficaram de fora. O meia Philippe Coutinho, por exemplo, se tornou uma ausência após lesionar no treino do Aston Villa. Já o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, foi preterido por Pedro, do Flamengo.

Os convocados que jogam na Inglaterra:

- Os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City)

- O zagueiro Thiago Silva (Chelsea)

- Os meias Casemiro e Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle United) e Lucas Paquetá (West Ham)

- Os atacantes Gabriel Jesus e Martinelli (Arsenal), Antony (Manchester United) e Richarlison (Tottenham)

Brasileiros em alta no mercado

Na temporada 2022/23, os brasileiros agitaram o mercado do futebol inglês. Das dez maiores contratações, três são brasileiros. O Manchester United foi responsável pela contratação de dois: o atacante Antony, que estava no Ajax, da Holanda, e o volante Casemiro, que estava no Real Madrid, da Espanha.

Antony, por exemplo, foi a maior contratação da temporada no futebol inglês. O atacante custou 95 milhões de euros (cerca de R$ 504 milhões) aos cofres do Manchester United. Já Casemiro custou 71 milhões de euros (R$ 368 milhões) e foi o quarto maior investimento no geral.

O atacante Richarlison é mais um nome que aparece entre os dez maiores investimentos da temporada 2022/23. O Tottenham pagou 61 milhões de euros (R$315 milhões) para contratar o jogador que estava no Everton, também da Inglaterra.

Já Gabriel Jesus e Lucas Paquetá não estão entre as dez maiores contratações da temporada 2022/23, mas estão próximos. O Arsenal pagou 52 milhões de euros (R$ 289 milhões) ao Manchester City para contratar o atacante. Já o West Ham contratou o meia do Lyon, da França, por 60 milhões de euros (R$ 309 milhões).

A Copa do Mundo de 2022 começa no dia 20. O Brasil está no Grupo G e estreia no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, em Lusail. Já os jogos contra Suíça e Camarões será nos dias 28 e 2/12, respectivamente. A delegação brasileira se apresenta em Turim, na Itália, no dia 14, e viaja no dia 19 para Doha, no Catar.