Grupo da seleção olímpica na Tóquio-2020: cinco nomes disputarão a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Grupo da seleção olímpica na Tóquio-2020: cinco nomes disputarão a Copa do Mundo do CatarLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 14:14

A lista de 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar tem cinco nomes que fizeram parte da conquista da medalha de ouro na Tóquio-2020. Daniel Alves, Bruno Guimarães, Richarlison, Antony e Gabriel Martinelli podem se juntar a um seleto grupo de campeões dos dois principais eventos do esporte no mundo.

Além deles, Weverton, Marquinhos, Neymar e Gabriel Jesus, foram campeões da Rio-2016 e também podem entrar nessa lista restrita, mas sem conseguir as conquistas em sequência.



Se trouxerem o hexa para o Brasil, esses nove jogadores se juntarão a apenas outros 12 jogadores em quase 100 anos de história. Cinco uruguaios conseguiram duas medalhas de ouro (em Paris-1924 e Amsterdã-1928) e uma Copa do Mundo (1930, no Uruguai): José Andrade, Pedro Cea, Santos Urdinarán, José Nasazzi, Héctor Scarone.

Outros três uruguaios estiveram nas conquistas de 1928 e 1930: Álvaro Gestido, Héctor Castro e Lorenzo Fernández.



Além dos integrantes da Celeste Olímpica, quatro italianos conseguiram o feito, também nos primórdios do Mundial. Sergio Bertoni, Alfredo Foni, Ugo Locatelli e Pietro Rava foram campeões da Olimpíada de Berlim-1936 e da Copa de 1938, na França.