Hamilton se tornou cidadão honorário brasileiroFoto: AFP

Publicado 07/11/2022 12:34

O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, teve sua chegada ao Brasil antecipada para o GP de São Paulo, que será no domingo (13). O piloto desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, na manhã desta segunda-feira, para participar de uma cerimônia na Câmara dos Deputados.

O britânico fará parte de um encontro às 14h do horário local para receber o título de cidadão honorário brasileiro, ao qual foi nomeado em junho deste ano.

O projeto partiu do deputado André Figueiredo (PDT-CE) em homenagem ao triunfo de Hamilton no Autódromo de Interlagos, em novembro de 2021, quando o britânico foi do décimo ao primeiro lugar e carregou a bandeira do Brasil consigo na volta da vitória. O gesto relembrou o icônico tricampeão Ayrton Senna.

O título não passou despercebido pelo piloto, que agradeceu nas redes sociais: "Sem palavras! Hoje eu virei cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu não sei nem o que dizer agora. Obrigado Brasil. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês de novo", disse em junho.