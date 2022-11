CBF já determinou a data da convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar. - Lucas Figueiredo/CBF

07/11/2022

Rio - A espera está chegando ao fim! O técnico Tite convoca nesta segunda-feira (7), às 13h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 nomes que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h, no estádio Lusail.

No dia 14 de novembro, os jogadores convocados se apresentarão em Turim, na Itália, para iniciar a preparação para os jogos da Copa do Mundo. A delegação brasileira viaja para Doha, no Catar, no dia 19 de novembro. Entre os dias 20 e 23, realizarão treinos visando a estreia contra a Sérvia.

Nomes com passaporte carimbado

No último dia 21 de outubro, a CBF enviou a pré-lista com 55 jogadores para a Fifa. Porém, no ciclo para a Copa do Mundo de 2022, alguns nomes estiveram presentes na maioria das convocações do técnico Tite e não serão surpresas na lista final. Entre eles:

Os goleiros Alisson (Liverpool), Éderson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Os laterais Danilo (Juventus) e Alex Sandro (Juventus)

Os zagueiros Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Éder Militão (Real Madrid)

Os meias Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle United) e Lucas Paquetá (West Ham)

Os atacantes Neymar (Paris Saint-Germain), Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham) e Antony (Manchester United)

Em outras palavras, cerca de 20 dos 26 nomes foram constantemente convocados por Tite e não causariam surpresa na lista final. Outros jogadores que foram lembrados como Alex Telles, Gabriel Magalhães, Philippe Coutinho, Everton Ribeiro, Matheus Cunha, Rodrygo, Roberto Firmino, Pedro e Gabigol disputam as vagas restantes.

Expectativa no Flamengo

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo terminou o ano em alta e com os jogadores na expectativa por uma vaga na lista final para a Copa do Mundo. Gabigol, por exemplo, fez parte do ciclo para o Mundial do Catar e chegou a disputar a Copa América, mas perdeu espaço na reta final.

Quem ganhou o espaço deixado por Gabigol foi Pedro, companheiro de equipe. O camisa 21 do Flamengo viveu um ano mágico, sendo artilheiro da Libertadores com 12 gols. Porém, viu a disputa equilibrar após o camisa 9 ser decisivo nas finais da Copa do Brasil e Libertadores.

Já o meia Everton Ribeiro nunca deixou de ser bem avaliado por Tite. O meia, mesmo em momentos de baixa no Flamengo, era lembrado pelo treinador. Em 2022, o jogador deu a volta por cima, apresentou um grande desempenho e também foi decisivo para a conquista dos títulos.

Prováveis surpresas

No último teste antes da Copa do Mundo, o técnico Tite surpreendeu com a lista de convocados. Ele levou apenas três laterais, sendo um destro, e deixou nomes como Daniel Alves, Emerson Royal, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Roberto Firmino de fora para dar oportunidades a Ibañez, Bremer, Everton Ribeiro, Pedro e Matheus Cunha.

Com a decisão de levar um lateral, Tite deixou um recado claro. Existe dúvida sobre a condição física de Daniel Alves e desconfiança com Émerson Royal, e o treinador estaria disposto a apostar em defensores polivalentes como Éder Militão, Ibañez e Bremer como substitutos. O técnico, inclusive, testou Éder Militão na lateral.

A disputa na frente causa mais dor de cabeça. Philippe Coutinho tem a situação mais complicada. O jogador tem a confiança de Tite, mas não vive bom momento no Aston Villa, da Inglaterra. Já no ataque, existe uma disputa acirrada entre Firmino, Matheus Cunha e Pedro. O atacante do Flamengo está em alta, enquanto os outros dois concorrentes oscilam na Europa, mas tiveram mais frequência nas convocações do ciclo.