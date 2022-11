Neto, apresentador do 'Os Donos da Bola', vê Gabigol pronto para a Seleção - Reprodução/Band

Publicado 07/11/2022 11:38

O apresentador Neto voltou a fazer campanha para que Gabigol esteja na lista de 26 nomes da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O ex-jogador, inclusive, comparou o atacante com outro companheiro do Flamengo, Pedro, que tem mais chances de ser chamado por Tite.



"Agora, a pergunta que eu faço: Por que o Gabigol não vai? Ele é ruim de grupo? Não vejo isso no Flamengo. É por que ele não vai ao treino? Mentira. Por que ele não faz gol? Mentira. Por que ele não faz outra função? Mentira. Ele fez outra função para o Pedro ir para a Seleção. E, por sinal, o Gabigol é um milhão de vezes melhor do que Pedro. Um milhão de vezes", disse Neto em seu canal no Youtube.



"Do Gabigol nem vou falar nada. Cansei de falar. Quatro anos que eu falo. Desde a Copa de 2018. O que esse cara ganhou, nenhum outro conseguiu. No Flamengo, acho que só o Zico", completou o apresentador.



A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo será nesta segunda-feira (7), às 13h, na sede da CBF .