Daniel Alves disputará sua terceira Copa do MundoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 13:51 | Atualizado 07/11/2022 14:23

Rio - O técnico Tite convocou nesta segunda-feira (7) os 26 jogadores que irão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Uma das presenças que mais gerou polêmica foi a do experiente lateral-direito Daniel Alves, do Pumas (MEX).

Em entrevista coletiva, Tite explicou a convocação de Dani, que vai para o seu terceiro Mundial - ele disputou em 2010 e 2014, e ficou fora de 2018 por lesão. O lateral estava no futebol mexicano, onde jogou pouco pelo Pumas.

"O critério do Daniel Alves é o critério de todos. Ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e traz seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com mais de uma qualidade, outros com mais de outra", afirmou o treinador.

Daniel Alves não foi chamado para os dois últimos amistosos de preparação feitos pelo Brasil, em setembro, contra Gana e Tunísia, por conta de inferioridade física em relação ao demais. No último mês, ele começou a treinar com o Barcelona B, com o fim do Campeonato Mexicano. O preparador físico Fábio Mahseredjian afirmou que o jogador passou por cima dos problemas.

"O Dani não veio na convocação de setembro devido à problemas físicos diagnosticados. Ele estava com baixos níveis de potência e força. Isso foi falado antes da convocação para a Data Fifa de setembro. Disse para ele que precisava melhorar estes índices e ele respondeu 'missão dada é missão cumprida'. A estrutura do Barcelona ajudou muito neste sentido", disse.

A presença do lateral foi um dos principais temas da entrevista coletiva. Entre questionamentos e explicações, houve espaço para elogios. César Sampaio, auxiliar técnico da Seleção, não economizou palavras para descrever Daniel Alves.

"Dani é fantástico. Tenho como referência dentro do que vivi como atleta e gestor. Importantíssimo para o momento. Eu também tive a dúvida que a maioria de vocês teve pelo nível de exigência do campeonato que ele disputava. Ele me surpreendeu mais uma vez", disse.

A Copa do Mundo começa em 20 de novembro e a Seleção estreia no dia 24/11, contra a Sérvia.