Tite convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 13:39 | Atualizado 07/11/2022 13:46

Rio - O técnico Tite divulgou nesta segunda-feira (7) a lista dos 26 jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Entre os nomes escolhidos pelo treinador para representar a seleção brasileira na competição, apenas três atuam no futebol brasileiro: o goleiro Weverton, do Palmeiras, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo.

Com a convocação de Weverton, o Palmeiras chegou ao número de 24 jogadores cedido para a seleção em Copas do Mundo e superou o Corinthians, com 23, além de igualar o Santos. O Alviverde voltará a ter um jogador em Copa após 20 anos (o último foi Marcos, em 2002). Já o Flamengo, que tinha cedido 33, igualou o Vasco, com 35, com as convocações de Everton Ribeiro e Pedro.

Já em relação aos clubes europeus, o Real Madrid se isolou como o clube que mais cedeu jogadores. O clube espanhol, que já havia cedido dez nomes para a seleção em Copas do Mundo, agora teve mais três nomes lembrados: o zagueiro Éder Militão e os atacantes Rodrygo e Vini Jr. Já o Barcelona, com Raphinha, chegou a 11 e é o segundo da lista.

Clubes que mais cederam jogadores para a seleção em Copas do Mundo:

1º - Botafogo: 47 jogadores

2º - São Paulo: 46 jogadores

3º - Vasco e Flamengo: 35 jogadores

5º - Fluminense: 32 jogadores

6º - Santos e Palmeiras: 24 jogadores

8º - Corinthians: 23 jogadores

9º - Atlético-MG: 12 jogadores

10º - Cruzeiro: 11 jogadores