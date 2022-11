Tite convocou a seleção brasileira em evento realizado na sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Tite convocou a seleção brasileira em evento realizado na sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 13:18

Rio - O técnico Tite divulgou nesta segunda-feira (7), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O Flamengo foi representado por dois jogadores

O elenco se apresenta em Turim, na Itália, na próxima segunda-feira (14) para o período de preparação. O Brasil faz sua estreia no Mundial no dia 24, contra a Sérvia, às 16h, no Estádio Nacional de Lusail. A delegação será chefiada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Grupo G ainda conta com Suíça e Camarões, e os jogos contra as duas seleções serão realizados nos dias 28/11 e 2/12, respectivamente. O Mundial vai de 20 de novembro a 18 de dezembro.



Confira a lista completa de jogadores convocados para a Copa do Mundo:

GOLEIROS:

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras



LATERAIS:

Danilo - Juventus

Alex Sandro - Juventus

Alex Telles - Sevilla

Daniel Alves - Pumas



ZAGUEIROS:

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - Chelsea

Éder Militão - Real Madrid

Bremer - Juventus



MEIAS:

Casemiro - Manchester United

Fabinho - Liverpool

Fred - Manchester United

Bruno Guimarães - Newcastle

Everton Ribeiro - Flamengo

Lucas Paquetá - West Ham



ATACANTES:

Neymar -PSG

Vini Jr - Real Madrid

Gabriel Jesus - Arsenal

Richarlison - Tottenham

Raphinha - Barcelona

Antony - Manchester United

Rodrigo - Real Madrid

Gabriel Martinelli - Arsenal

Pedro - Flamengo