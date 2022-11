Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid, jogarão juntos na Copa do Mundo - Divulgação

Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid, jogarão juntos na Copa do MundoDivulgação

Publicado 07/11/2022 14:15

Rio - O técnico Tite revelou nesta segunda-feira (7) a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Entre os nomes estão os atacantes Vini Jr. e Rodrygo, do Real Madrid. A dupla do clube espanhol terá a oportunidade de reeditar a parceria de sucesso no Mundial.

No Real Madrid, Vini Jr. e Rodrygo foram decisivos na campanha dos títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, em 2021/22. No início da atual temporada, os brasileiros novamente estão se destacando e comandando o ataque da equipe na ausência de Benzema.

"Chegou... Deus é tão bom comigo. Rumo ao hexa", escreveu Rodrygo.

Com 21 anos, Rodrygo é o caçula entre os convocados, ao lado de Gabriel Martinelli, do Arsenal. Já Vini Jr, com 22, também está entre os mais novos. Apesar da idade, ambos demonstram maturidade para liderar um dos maiores clubes da Europa.

"Sonho", disse Vini Jr.

A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro. A seleção brasileira estreia no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, em Lusail. A delegação se apresenta no dia 14, em Turim, na Itália, e seguirá para Doha, no Catar, no dia 19.