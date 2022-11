Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 15:05

Rio - Com os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo confirmados , a CBF também divulgou, nesta segunda-feira, a numeração que a seleção brasileira usará no Catar. Como esperado, Neymar seguirá usando a camisa 10.

As camisas que mais chamam atenção são a 9, consagrada por Ronaldo no pentacampeonato, em 2002, e que agora estará com Richarlison, e a 7, que ficará com Lucas Paquetá. Pedro e Everton Ribeiro, representantes do Flamengo, ficarão, respectivamente, com a 25 e a 26.

Veja a lista completa:

1 - Alisson

2 - Danilo

3 - T. Silva

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Alex Sandro

7 - Paquetá

8 - Fred

9 - Richarlison

10 - Neymar

11 - Raphinha

12 - Weverton

13 - Dani Alves

14 - Militão

15 - Fabinho

16 - Alex Telles

17 - Bruno Guimarães

18 - Antony

19 - Gabriel Jesus

20 - Vini Jr.

21 - Rodrygo

22 - Bremer

23 - Ederson

24 - Martinelli

25 - Pedro

26 - Everton Ribeiro

O elenco se apresenta em Turim, na Itália, na próxima segunda-feira (14) para o período de preparação. O Brasil faz sua estreia no Mundial no dia 24, contra a Sérvia, às 16h, no Estádio Nacional de Lusail. A delegação será chefiada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.



O Grupo G ainda conta com Suíça e Camarões, e os jogos contra as duas seleções serão realizados nos dias 28/11 e 2/12, respectivamente. O Mundial vai de 20 de novembro a 18 de dezembro.