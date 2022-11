Tite é o técnico da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 15:59

O Dia apresenta uma análise sobre cada um: Nesta segunda-feira, o técnico Tite anunciou os 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo de 2022 . Dentre os nomes, quatro ganharam ou voltaram a ganhar espaço com o treinador em 2022 fizeram a lista final dos convocados para o Mundial do Catar. São eles: Bremer, Everton Ribeiro, Gabriel Martinelli e Pedro. Assim, abaixo,apresenta uma análise sobre cada um:

BREMER

O defensor da Juventus conquistou a quarta vaga da zaga da Seleção Brasileira. Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva já eram nomes certos na lista de Tite, mas ainda havia disputa por mais um lugar. Os nomes de Lucas Veríssimo, Gabriel Magalhães e Ibañez foram cotados, mas foi Bremer quem carimbou o passaporte para o Catar.

Eleito o melhor defensor do Campeonato Italiano 2021/22, ele chamou a atenção da Juventus, que o contratou nesta temporada. E, logo na estreia pela Vecchia Signora, ele apresentou as credenciais. Acertou 68 dos 73 passes que tentou, teve sete rebatidas, roubou duas bolas e não cometeu uma falta sequer. Em alta na carreira, Bremer foi convocado pela primeira vez neste ano e justamente na última Data Fifa antes do Copa do Mundo.

O defensor entrou em campo no amistoso contra Gana e teve uma boa atuação. Com tantos pontos positivos, Bremer foi chamado pelo técnico Tite para ajudar a Seleção Brasileira conquistar o tão sonhado hexa.

EVERTON RIBEIRO

O Miteiro, como é chamado pela torcida do Flamengo, voltou a ganhar oportunidade com Tite na última Data FIFA e também carimbou o passaporte para o Catar. Ele foi convocado pela primeira vez em 2014 e ainda foi chamado em 2015. Depois disso, contudo, voltou à Seleção apenas em 2020.

Neste ano, ele foi convocado em janeiro, mas, depois disso, só voltou a ser chamado na Data FIFA de setembro. A ausência nesse meio tempo tem relação com o mau momento que viveu no Flamengo, sob o comando do técnico Paulo Sousa. Após a troca de comando, ele voltou a jogar na posição em que se destacou no Rubro-Negro, cresceu de produção e foi um dos melhores jogadores do time tanto na final da Copa do Brasil quanto na da Libertadores.

GABRIEL MARTINELLI

O atacante do Arsenal foi chamado pela primeira vez neste ano, para a Data FIFA de março. Na convocação seguinte, para dois jogos amistoso em junho, ele também foi lembrado. Entretanto, ficou de fora da última lista antes da Copa do Mundo.

Apesar disso, Martinelli vive um grande momento e é um dos responsáveis pela ótima fase do Arsenal, que lidera o Campeonato Inglês com 34 pontos e apenas uma derrota. Assim, foi chamado novamente e será opção para Tite durante a Copa do Mundo.

PEDRO

O centroavante do Flamengo foi convocado pela primeira vez em 2018, quando ainda defendia o Fluminense. Entretanto, dias após ser chamado, sofreu uma lesão ligamentar durante um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, precisou passar por cirurgia e ficou afastado dos gramados por meses.

Ele se recuperou do problema físico em 2019 e, em 2020, recebeu convocações para a Seleção Brasileira. Contudo, depois disso, só voltou a figurar na lista do técnico Tite na última Data FIFA antes da Copa do Mundo.



Após a lesão de Bruno Henrique e a chegada do técnico Dorival Júnior, Pedro se tornou titular e um dos principais jogadores do Flamengo. Além de ter sido peça fundamental para a conquista dos títulos do Fla no mês passado, ele ainda foi o artilheiro da Libertadores. Ademais, o atacante também foi eleito do "Rei da América", que é a premiação dada ao melhor jogador da Libertadores.



COTADOS QUE NÃO FORAM CHAMADOS

Ainda vale destacar que outros nomes que já ganharam oportunidades com o técnico Tite ficaram de fora. É o caso de Matheus Cunha (presente em três listas deste ano), Gabriel Magalhães (presente nas três primeiras listas deste ano) e Roberto Firmino (presente na Copa de 208 e em uma lista deste ano). Guilherme Arana e Coutinho também eram cotados, mas não tiveram chance por causa de lesão.