Richarlison irá para o Catar com a seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 16:27 | Atualizado 07/11/2022 16:31

Convocado por Tite para a Copa do Mundo do Catar, o atacante Richarlison, do Tottenham, comemorou como se fosse um gol quando ouviu seu nome entre os 26 jogadores. O jogador, que ainda se recupera de uma lesão muscular na panturrilha, festejou ao lado de amigos e parentes.