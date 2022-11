Matheus Cunha posta vídeo desolado após ficar fora da Copa do Mundo - Reprodução

Publicado 07/11/2022 16:39

Rio - Uma das ausências na convocação de Tite para a Copa do Mundo, o atacante Matheus Cunha não escondeu sua tristeza. Após a divulgação dos nomes, o jogador do Atlético de Madrid postou um vídeo nas redes sociais onde aparece desolado com a notícia.

"Gente, a todos vocês que não param de mandar mensagem, obrigado! Foi sofrido, foi doído e faz parte", escreveu Matheus na legenda.

Apesar da ausência, o atacante garantiu que estará na torcida para que o Brasil consiga o hexa no Catar.

De partir o coração



Matheus Cunha ficou bem chateado após não ser convocado para a Copa do Mundo. Desejamos força ao jogador!#EsporteNaBand pic.twitter.com/AsnAlqWhdD — Esporte Na Band (@esportenaband) November 7, 2022 "A nossa seleção é espetacular e a concorrência é muito grande. Obrigado de coração pela torcida e torçamos muito pelo hexa!", completou.

Cunha acabou ficando de fora por conta da grande concorrência no ataque da seleção brasileira. Além do atacante do Atlético de Madrid, nomes importantes como Firmino e Gabigol também ficaram de fora.