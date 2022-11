Xavi é o técnico do Barcelona - Foto: Josep LAGO / AFP

Publicado 07/11/2022 17:46

O técnico Xavi lamentou o resultado do sorteio da fase de playoffs da Liga Europa, que colocou o Barcelona frente a frente com o Manchester United. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o treinador do time catalão elogiou os Red Devils e ressaltou que, mais uma vez, o Barça enfrentará o time mais forte no papel.

"No sorteio, calhou de enfrentar o rival mais difícil de novo. Não sei se teremos sorte ou não, mas, no papel, era o rival mais difícil que poderíamos enfrentar. Teremos que lutar muito e ir para Manchester para jogar contra um grande rival histórico, uma equipe que cresceu muito com a chegada de Ten Hag (técnico do Manchester United). Eles têm grandes jogadores e grandes individualidades. Creio, como equipe, eles são muito bons. Temos que jogar contra o pior rival que poderíamos enfrentar", disse Xavi.

Vale lembrar que, como ficou no terceiro lugar de seu grupo na Liga dos Campeões, o Barcelona se despediu da competição, mas se classificou para os playoffs da Liga Europa. Dessa forma, os possíveis adversários do time catalão poderiam ser: Manchester United, Midtjylland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma, Union Berlin. No sorteio, ficou definido que o adversário será o clube inglês.

O jogo de ida entre as duas equipes acontecerá no dia 16 de fevereiro de 2023, às 14h45 (de Brasília), no Camp Nou. Já o duelo da volta está marcado para o dia 23, às 17h (de Brasília), no Old Trafford. O vencedor do confronto avança para as oitavas de final da Liga Europa.